Reforço de inverno já assegurado pelo Benfica é o brasileiro Marcelo Hermes. que vem do Grémio a custo zero. O lateral-esquerdo, de 21 anos, tudo indica que assine hoje com o clube gaúcho o documento de rescisão, de forma a oficializar a respetiva saída.Em Porto Alegre, o esquerdino ainda vai fazer uma bateria de exames médicos, uma norma vigente no Brasil que visa provar que os atletas deixam os clubes sem quaisquer problemas físicos. Como é óbvio, estes testes serão repetidos assim que o jogador chegar a Lisboa, antes de oficializar a sua ligação aos tricampeões nacionais por cinco temporadas e meia.

Autores: João Soares Ribeiro e Valter Marques