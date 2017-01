O lateral-esquerdo brasileiro Hermes, reforço de inverno do Benfica, proveniente do Grémio de Porto Alegre, foi convocado pela primeira vez por Rui Vitória mas viu adiada a estreia de águia ao peito, ficando, de resto, fora do lote dos 18 indicados para o jogo contra o Moreirense.

Nas bancadas do Estádio Algarve, ao lado de Hermes, e também não incluídos nos 18 eleitos para a partida, estiveram o capitão Luisão e ainda Júlio César e Jovic.