Esta temporada, recorde-se, João Pinheiro já dirigiu duas partidas do Benfica, tendo uma delas ficado marcada por alguma polémica. O bracarense esteve, logo à 1.ª jornada, no Tondela-Benfica, jogo que os encarnados venceram por 2-0 com golos de Lisandro López e André Horta. Nesse encontro, Fejsa e Horta foram os dois jogadores do Benfica punidos com um cartão amarelo.



Seguiu-se, já à 19.ª jornada, a derrota da equipa de Rui Vitória aos pés do V. Setúbal, no Bonfim (0-1). João Pinheiro mostrou apenas um cartão amarelo a jogadores do Benfica (Cervi) e, no final, não assinalou penálti sobre Carrillo num lance muito protestado pelos tricampeões.



A título de curiosidade, Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria, é o árbitro que mais cartões mostrou, até ao momento, em jogos da Liga. Em 14 jogos mostrou 101 cartões (91 amarelos e 10 vermelhos).

Pizzi está no limite dos cartões amarelos há 15 partidas consecutivas - praticamente uma volta inteira do campeonato, portanto - e, agora, está mesmo em risco para o clássico com o FC Porto. Se vir um cartão amarelo na partida deste sábado em Paços de Ferreira, o médio, de 27 anos, falha esse importante compromisso com os dragões, mas há um aspeto que pode, de certa forma tranquilizá-lo. É que João Pinheiro, o árbitro nomeado para o Paços de Ferreira-Benfica, é apenas 12.º na lista dos juízes que mais cartões amarelos mostram na Liga.João Pinheiro, de 29 anos, advogado de profissão e membro da Associação de Futebol de Braga, já dirigiu 12 partidas no campeonato português, tendo mostrado um total de 50 cartões, dos quais apenas um foi vermelho (e por acumulação). Em média, mostra quatro amarelos por encontro, o que mostra que não vai facilmente 'ao bolso'.

