Uma hora antes, o responsável máximo das águias vai estar também na inauguração da Benfica Megastore, agora totalmente renovada, com mais espaços dedicados ao entretenimento. As celebrações arrancam já amanhã, dia em que os sócios que têm 75 anos de ligação ao clube vão receber os ‘anéis de platina’, pelas 9h30 no pavilhão 2 do Estádio da Luz.



Domingos de Oliveira doa escultura



O escultor Domingos de Oliveira doou ao Museu Cosme Damião o modelo original em argila da escultura 'Guitarra na Proa', uma obra que pode ser vista nos jardins de Belém, em Lisboa, e que homenageia a fadista Amália Rodrigues. Note-se que o espaço da obra no museu vai ser inaugurado amanhã, às 17 horas. Domingos de Oliveira terá ainda patente na sala de exposições temporárias do museu, entre 25 de fevereiro e 25 de março, uma exposição de escultura, denominada 'Sonho e Glória', com a exibição de 12 peças da sua obra.

O Dia de Carnaval é também dia de festa na Luz, com o clube a celebrar a passagem do 113º aniversário. Luís Filipe Vieira vai aproveitar esse facto para inaugurar , pelas 16 horas, a rotunda e o monumento de homenagem a Cosme Damião, fundador do clube e que ficará junto ao estádio, confirmando a estátua que Record revelou em primeira mão, através da maqueta.Este é o ponto alto das celebrações encarnadas e nesta homenagem em dia de Carnaval estará presente Fernando Medina, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, António Cardoso, líder da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, bem como familiares de Cosme Damião e outros convidados do clube.

Autores: Valter Marques e Vanda Cipriano