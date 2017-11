Horácio Piriquito, 57 anos, nasceu a 25 de dezembro de 1960 e foi até ontem vogal do conselho fiscal da FPF. Licenciado em gestão pela Universidade Livre de Lisboa, foi rotulado como "um grande benfiquista, um amigo" por Luís Lemos, apresentador do programa ‘Jogo Limpo’, da BTV, a 3 deste mês.Em estúdio estavam também Pedro Guerra e Fernando Seara. Assessor do ministro da Agricultura, Pescas e Alimentação, Álvaro Barreto, e adjunto do ministro das Finanças, Miguel Beleza, no início da década 90 do século passado, foi diretor de ‘Semanário Económico’, ‘Valor’ e ‘Fortunas & Negócios’. Entre cargos, ocupou ainda o de administrador do Grupo Media Capital.

Autores: João Soares Ribeiro e Pedro Ponte