A marcação do Benfica-Sporting para as 21h30 do dia 3 de janeiro, uma quarta-feira, resulta de sugestão do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, explicou a Record fonte da Liga.

As autoridades consideraram que, por razões de segurança, este seria o melhor horário. Sensíveis aos argumentos, ambos os clubes, bem como a própria Liga, acederam a jogar mais tarde do que é habitual.

Continuar a ler

O dérbi da 15.ª jornada irá coincidir em alguns momentos com o Feirense-FC Porto, marcado para as 20h15 do dia 3 de janeiro.

Autor: Sérgio Krithinas