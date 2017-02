André Horta não faz parte da lista de 20 jogadores convocados para o duelo frente ao Chaves. Embora o médio não apresente qualquer tipo de limitação física, Rui Vitória volta a abdicar do jovem, provando-se que a chegada de Filipe Augusto acabou por retirar espaço a um dos jogadores sensação da equipa, no início da temporada. O brasileiro – ao contrário de Pedro Pereira e Hermes que ainda não foram opção – tem dado nas vistas e parece ter convencido a equipa técnica que volta a contar com o médio.Já André Horta tem sentido dificuldades em voltar a impor-se e está há mais de um mês sem jogar. A última aparição remonta a 18 de janeiro, quando atuou na segunda parte do jogo da Taça de Portugal, frente ao Leixões.