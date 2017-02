Continuar a ler

André Ventura dá mais esclarecimentos na CMTV

"Eu estou a pensar em acabar com tudo. Sem apoios não vou lá. Em princípio vai ser assim, é o que estou a pensar fazer. Já fui ameaçado ontem no Colombo, a coisa não foi bonita. Não estou para esta brincadeira. O site vai deixar de bombar porque não fiz o pagamento; aliás, nem tenho maneira de fazer o pagamento. Estou farto de dizer que sem apoios não vou lá, cortaram-me os apoios. Estou só à espera de encontrar um patrocinador ou alguma coisa do género para alimentar isto", pode ouvir-se numa das gravações. "Tinha hoje o José Nuno [n.d.r.: José Nuno Martins, diretor do Jornal Benfica] ao telefone a perguntar-me porque não recebia a newsletter do site e disse-lhe tudo e mais alguma coisa. Estas brincadeiras de eu andar a fazer o trabalhinho sujo e quem se safa é o clube… Estas cenas custam".Em declarações ao, Hugo Gil esclareceu que se tratou de uma brincadeira, garantindo que se trata de uma "guerrinha entre blogs" e que assegurando que o site vai continuar a existir."Foi uma pessoa que tentou sacar-me alguma informação sobre o Benfica... se pertenço ao clube, se me patrocinam. Aliás, pode-se ouvir que me queixo relativamente a não me patrocinarem e a verdade é que não me patrocinam. O patrocínio de que estou a falar é de empresas publicitárias, não tem nada a ver com o clube sequer"."É aquela conversa em que tento brincar com eles para poderem utilizar. Foi numa altura em que o Sporting estava a disputar o primeiro lugar. Não faz sentido, neste momento... Eu disse: 'Epá, estou cansado disto, não quero saber disto para nada' e quando me ligam já tinha regressado com o blog, tinha tudo renovado, não tinha nada a ver com patrocínios. Estavam a tentar sacar informação e eu comecei a dar 'baile' para ver o que iam fazer a seguir, porque quem me faz tanta pergunta vai querer publicar".O blogger deixa mesmo um desafio: "Vão sair mais partes da gravação, até desafio que coloquem a conversa toda na íntegra, porque quero que mostrem quando pergunto onde vão publicar, porque eles perceberam que os topei e desligaram logo a seguir".Outro visado das gravações é André Ventura, professor universitário de Direito e comentador da CMTV, durante aquilo que identificou como "uma aula ou formação". Nela, o comentador afeto ao Benfica admite concertar informações com Pedro Guerra - seu primo, diretor da BTV e comentador na TVI24 - numa espécie de concurso para ver quem dá mais 'cacetada' mais nos adversários."Se vocês querem saber se nós nos coordenamos, eu e o meu primo, é claro que nos coordenamos. Tem a ver qual de nós dá mais cacetada e mais forte. E à mesma hora, que é para doer mais. Preparamos logo isto tudo, isto é ao almoço, quando e como vai ser a cacetada e quem é dá mais. Se ele dá menos, eu ligo-lhe. Pedro, estás a ser um menino, assim não dá. Senão diz-me ele ‘Hoje foste muito fraquinho’. O Rui às vezes junta-se a nós, outras vezes não. Portanto, isto é tudo coordenado".Contactado pelo, o professor universitário mostrou-se surpreendido pela divulgação da gravação, lamentou a sua existência e negou que o telefonema gravado de Hugo Gil seja para si."Fui apanhado de surpresa por estas gravações e pelo conteúdo. Vi em alguns sites e páginas de adeptos afetos ao FC Porto que era uma chamada entre mim e o Hugo Gil e isso não é verdade. A chamada não é entre mim e o Hugo Gil, não fui eu que fiz essa chamada", começa por esclarecer André Ventura. "Em relação à outra gravação, é de facto a minha voz. É uma brincadeira, conforme, penso eu, se percebe e é retirada, o que é lamentável, ou de uma aula ou formação minha, porque até tenho mais ou menos ideia de quando é que isto foi... Penso que terá sido depois da famosa cuspidela do Bruno de Carvalho ao presidente do Arouca, em que, nos três canais, eu, o Pedro Guerra e o Rui Gomes da Silva, tínhamos apontado esse facto, que parecia uma cuspidela. Surgiram essas questões e perguntavam-me, muitas vezes, meio informalmente, se havia ou não coordenação e eu a brincar dei essa resposta".O comentador recusou igualmente que Hugo Gil lhe dê informação ou que haja qualquer tipo de concertação com Pedro Guerra ou Rui Gomes da Silva."A verdade é que conheço estas pessoas, as minhas ligações pessoais, quer ao Pedro Guerra, quer ao Rui Gomes da Silva, são conhecidas e não vale a pena negá-las, nem entrar em detalhes. Sou amigo do Hugo Gil também. Isso não quer dizer que haja aqui alguma coordenação ou maquinação coordenada", prossegue. "O Hugo Gil tem o blog que é conhecido de todos e é uma fonte de informação, entre muitas outras. Desconheço completamente que haja qualquer transmissão de informação feita de forma reiterada, planeada, para mim e para os outros dois comentadores de televisão".André Ventura reserva para si o direito de agir judicialmente, depois de ver "até que ponto vai, em termos de divulgação, nas redes sociais ou sites mais ou menos afectos a clubes". O comentador garante, no entanto, que vai fazer um esclarecimento durante o programa de desporto onde é comentador residente, na CMTV."Não vou deixar naturalmente que mentiras veiculadas ou manipulações sejam divulgadas. Acho que terei oportunidade, na próxima segunda-feira, de dar uma explicação porque acho que, perante a divulgação disto, as pessoas perguntam se é mesmo assim. Darei também essa explicação às pessoas também na segunda-feira".