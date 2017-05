Continuar a ler

Hugo Miguel, que arbitrou a final da Taça da Liga em 2014 (vitória do Benfica sobre o Rio Ave, por 2-0), vai ser auxiliado por Paulo Soares (AF Coimbra) e Nuno Roque (AF Setúbal), enquanto o quarto árbitro será Rui Costa (AF Porto).A final da Taça de Portugal marcará a estreia live do vídeo-árbitro em competições portuguesas -- já teve testes na Taça da Liga --, com o Conselho de Arbitragem da FPF a escolher para essa missão Artur Soares Dias e Jorge Sousa, ambos da Associação do Porto.