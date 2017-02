Continuar a ler

Ao site da FPF, Ana Raquel Brochado, porta-voz e vogal do CA, sublinhou que o CA entende que estes jogos devem ser "preferencialmente dirigidos por árbitros internacionais", assumindo que a escolha teve "em conta também o momento de forma do árbitro".De acordo com aquela responsável, a nomeação de Hugo Miguel para o clássico do Dragão "segue os critérios aplicados ao longo da época pelo Conselho de Arbitragem".A FPF recorda ainda que "nesta temporada, Hugo Miguel tem sido requisitado com frequência pela UEFA. Na primeira parte da época foi nomeado para sete jogos internacionais: quatro de seleções, dois na Liga Europa e um na Liga dos Campeões".Este é o terceiro clássico da carreira de Hugo Miguel, depois de ter dirigido o empate entre Sporting e Benfica (1-1), da Liga de 2013/14, no Estádio José Alvalade, e a vitória dos leões na receção ao FC Porto (2-0), na época de 2015/16.Na receção do líder Benfica ao Nacional, 17.º e penúltimo classificado, com os mesmos 13 pontos do lanterna-vermelha Tondela, agendada para domingo, às 18:00, vai estar o árbitro Luís Godinho, da associação de Évora.O árbitro estará esta época pela segunda vez num jogo das 'águias', depois de ter dirigido o encontro entre Benfica e Moreirense (3-0), à 11.ª jornada, a 27 de novembro.Paços Ferreira- Vitória Guimarães, Tiago Martins (Lisboa)Chaves-Boavista, Carlos Xistra (Castelo Branco)FC Porto-Sporting, Hugo Miguel (Lisboa)Arouca-Vitória Setúbal, Artur Soares Dias (Porto)Benfica-Nacional, Luís Godinho (Évora)Belenenses-Tondela, Bruno Paixão (Setúbal)Marítimo- Moreirense, Bruno Esteves (Setúbal)Sporting Braga-Estoril, Vasco Santos (Porto)Feirense-Rio Ave, Rui Oliveira (Porto).