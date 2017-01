Hugo Sánchez acredita que Raúl Jiménez vale os 50 milhões de euros que os chineses querem pagar pelo avançado do Benfica. O treinador e antigo jogador mexicano acredita que é um valor adequado, tendo em conta os milhões que o futebol chinês tem movimentado."É um preço justo porque estão a pagar muito dinheiro na China. Se os chineses dão esse dinheiro todo é porque o merece e vale isso", explicou o antigo jogador, que considera ainda que o salário deve ser proporcional ao valor que estão dispostos a dar pelo avançado. "Se o comprarem por esse valor, têm de pagar-lhe na proporção do que vai custar".Entretanto, conformeavança esta terça-feira, Raúl Jiménez recusou a oferta da China e vai continuar no Benfica.