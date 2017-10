É o dérbi de todas as emoções e este Sporting-Benfica tem uma particularidade muito especial. Já não havia duelos como este há 22 anos, quando os leões extinguiram a equipa sénior.

Por se tratar de um encontro tão marcante e logo na jornada de abertura do campeonato, é de esperar casa cheia, a partir das 17 horas, no Pavilhão João Rocha, que tem capacidade para cerca de três mil espectadores.

O apoio do público foi realçado por Hugo Silva, técnico do Sporting, para este dérbi com o rival da Segunda Circular: "O público e os adeptos vão ser o segredo do sucesso desta equipa. Sem eles, vamos sentir mais dificuldades. Com eles, vamo-nos empolgar e acredito que possamos chegar ao fim a festejar muitas vitórias", sublinhou o responsável técnico dos leões, ontem, em declarações ao site do clube.

O técnico Hugo Silva não deixou, porém, de referir o valor do conjunto encarnado. "Disse-o no fim do Torneio das Vindimas que aquele Benfica ainda está longe do potencial que tem. São tricampeões e isso mostra o valor e poderio que têm. É uma modalidade muito acarinhada por eles, mas por nós também", frisou.

Em relação ao jogo desta tarde, Hugo Silva assegura que os seus jogadores estão tranquilos. "Temos de encarar todos os jogos para vencer. Sabemos que não será fácil, neste ou noutro jogo qualquer, mas penso que a equipa está preparada para as adversidades e para ultrapassá-las", sublinhou Hugo Silva dando conta que o conjunto trabalhou bem. "Os resultados querem dizer alguma coisa, mas não muito. Ligo mais à carga de treinos, ao número de jogos e isso sim é que para nós é importante", realçou o treinador.

Benfica com Honoré

O Benfica, campeão nacional, apresenta um ‘reforço’ para o dérbi de hoje. Trata-se de Marc Honoré, que esteve ausente da Supertaça, ganha pelo Sp. Espinho há uma semana.

O técnico José Jardim referiu-se a essa situação quando no final do jogo em Almada apontou a falta de Honoré, que estava ao serviço da seleção da Trindade e Tobago.

O jogador chegou esta semana à Luz e tem treinado com o plantel, sendo uma peça importante na equipa encarnada.

"Certamente será um grande jogo, vai desenvolver-se uma grande luta", considerou o capitão das águias, Hugo Gaspar.



Maia fez parte dos campeões em 1994



Miguel Maia é o único jogador que continua em atividade e que fez parte da última equipa do Sporting que foi campeã nacional em 1993/1994. Os leões fizeram o tri (1992, 1993 e 1994) sob o comando de António Rodrigues e o Sporting festejou o quinto título nacional num campeonato em que o Sp. Espinho é rei e senhor, com 18 troféus. Dessa equipa faziam parte, entre outros, Filipe Vitó, Carlos Natário, Wagner Silva e Maurício Cavalcanti. Foi na presidência de Pedro Santana Lopes que o Sporting decidiu acabar com o voleibol. O anúncio do regresso oficial deu-se a 5 de junho deste ano.