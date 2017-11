Paolo Hurtado, jogador do V. Guimarães, corroborou a versão do treinador Pedro Martins e explicou que a sua ausência da receção ao Benfica (no domingo) se deveu a uma cláusula existente no seu contrato, que lhe permite dar "prioridade" à seleção do Peru."Estipulei no meu contrato que a prioridade era a seleção e que se houvesse jogo teria de partir. Assim foi, e por isso fiz a viagem mais cedo", disse o avançado à 'Movistar Deportes', já em Auckland, antes do playoff interncontinental que os peruanos vão realizar com a Nova Zelândia, para decidir quem vai ao Mundial'2018.Na conferência que se seguiu ao encontro entre vimaranenses e encarnados, Pedro Martins havia dito que Hurtado já antes tinha manifestado a importância de estar presente na Rússia no próximo ano. "Quando assinou pelo Vitória tinha dois fatores. Um, importante, foi ele querer continuar aqui; o segundo seria o Mundial. Podendo acontecer estas situações queria disponibilidade total para essa oportunidade única de estar no Mundial. Somos pessoas de compromissos e assumimos esse princípio", disse o técnico dos minhotos.