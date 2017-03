Ederson vai fazer parte dos convocados da seleção brasileira para os encontros com Uruguai e Paraguai, segundo adiantou esta quinta-feira o Globo Esporte. A lista do técnico Tite só será divulgada na sexta-feira, mas o guarda-redes do Benfica será uma das novidades.Aos 23 anos, o guardião das águias tem nova oportunidade de se estrear na canarinha, após se ter lesionado quando foi chamado por Dunga para a Copa América, em 2016. Desta vez, a jornada dupla de qualificação para o Mundial de 2018 engloba partidas contra Uruguai e Paraguai, a 23 e 28 de março.Recorde-se que Cláudio Taffarel e Sylvinho, adjuntos de Tite, estiveram no Estádio da Luz a assistir ao Benfica-Borussia Dortmund, da Liga dos Campeões, jogo no qual Ederson parou um penálti de Aubameyang, o que valeu ao guardião notas "muito positivas" dos dois observadores, como de resto revelaram

Autor: Luís Miroto Simões