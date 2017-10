José Mourinho liderou a comitiva do Manchester United que aterrou ontem perto das 18 horas no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, dois dias antes do jogo – ao invés do dia anterior, como normalmente sucede –, fruto da incerteza climatérica devido ao furacão Ophelia. Com o técnico vieram 22 jogadores , destacando-se o regresso de Lindelöf e Matic à Luz, assim como a inclusão de Rojo, após seis meses de fora, por lesão. Joel Pereira, guardião associado às águias no último mercado de transferências, também está em Lisboa.Curiosamente, apesar de todo o material da equipa ter saído pelo Terminal 1 do aeroporto, o autocarro da equipa foi receber os jogadores e equipa técnica à pista, tendo saído por Figo Maduro, dirigindo-se, depois, para o hotel que vai acolher o grupo. Logo no início do percurso, o autocarro que transportava a equipa haveria de sofrer um pequeno incidente, que levou uma assessora do clube a chocar no vidro frontal, que acabou por ficar danificado.Mourinho faz hoje a antevisão do jogo, pelas 15 horas, orientando depois o treino de adaptação ao relvado.