No Watford, até ao momento, Carrillo tem cinco jogos disputados, com um total de 372 minutos, registo que começa a aproximar-se perigosamente daquele que assinou em 2016/17 pelo Benfica, onde atuou em apenas 519 minutos (fez 20 jogos, apenas três a titular). "Até ao momento está a gostar bastante da experiência em Inglaterra. E é ainda melhor por estar a trabalhar com um fantástico treinador como o Marco Silva, alguém que ele já conhecia, e há também vários bons jogadores no Watford com os quais ele gosta de jogar", disse a referida fonte.

Se depender da vontade do jogador, o futuro de André Carrillo passa pela continuidade no Watford. Quem o diz é o jornal 'Watford Observer', que esta sexta-feira, citando fonte próxima do jogador, revela a vontade do peruano, de 26 anos, em permanecer no emblema da Premier League, no qual está a ter um início de temporada em grande estilo.Cedido pelo Benfica até final da temporada, Carrillo estará aparentemente a apreciar bastante os primeiros tempos no novo clube, especialmente por trabalhar com Marco Silva, técnico que já havia sido decisivo na transferência do jogador perto do fecho do mercado de verão. Ora, para manter o peruano, a equipa inglesa poderá ter de desembolsar 15 milhões de euros, o valor expresso na cláusula de opção acordada entre os dois clube aquando do acordo de empréstimo.

Autor: Fábio Lima