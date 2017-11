Foram cinco as equipas inglesas que ontem enviaram olheiros para o Estádio da Luz para assistir à receção do Benfica ao V. Setúbal. Man. United, Arsenal, Newcastle , Everton, da Premier League, e ainda o Sheffield Wednesday, do Championship, fizeram-se representar noreduto das águias.Além destes, destaque ainda para os italianos do Milan e os franceses do Bordéus e do Metz. De Portugal, esteve apenas presente enviados do Tondela e do Belenenses.