Rui Vitória não se conformou durante os 90 minutos e, apesar de ser um treinador tranquilo em campo, acabou por ser visto algumas vezes a fazer sinais ao quarto árbitro, Vítor Ferreira, supostamente por ter entendido que existiu algum abuso do Paços de Ferreira a perder tempo.A verdade é que assim que o árbitro terminou o encontro, o capitão Luisão e Arnaldo Teixeira, adjunto de Vitória, dirigiram-se a João Pinheiro, com quem estiveram a falar, certamente pelos mesmos motivos.Rui Vitória aproximou-se também do árbitro principal, já sem o seu adjunto e sem Luisão, e ainda trocou algumas palavras com João Pinheiro, mas acabaram por se despediu cordialmente.