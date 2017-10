Alex Pinto, habitual titular no lado direito da defesa do Benfica B, está apenas desde o início da temporada vinculado às águias, mas ao que parece estes primeiros tempos nos encarnados estão já a deixar água na boca nos gigantes europeus. É o caso do Inter Milão, que segundo o portal 'Tuttomercato Web' estará bastante atento aos desempenhos do lateral de 19 anos, tendo inclusivamente enviado na semana passada olheiros para seguir os passos do jogador ex-V. Guimarães.Blindado por uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros e com contrato até final da temporada 2022/23, Alex Pinto atuou em todos os encontros do Benfica B esta temporada na Segunda Liga, tendo-se estreado na Liga NOS na temporada passada, ainda ao serviço do V. Guimarães.

Autor: Fábio Lima