O Inter Milão divulgou esta sexta-feira o seu relatório e contas da última época, num documento no qual oficializa vários pormenores referentes às operações de 2016/17. Em destaque está a confirmação do valor pago ao Santos por Gabriel Barbosa, avançado que está cedido até final da temporada ao Benfica.Segundo os dados revelados pelos milaneses, o jovem brasileiro custou 33,5 milhões de euros, sendo que desta verba 3,6 milhões foram pagar o processo de intermediação. Quanto ao processo de cedência ao Benfica, o Inter Milão confirma a cedência até final da temporada e ainda a existência de uma cláusula de opção, ainda que não confirme o valor da mesma.Lembre-se que Gabriel Barbosa, de 22 anos, está no Benfica desde o início de setembro, tendo até ao momento disputado quatro encontros, com um total de 148 minutos.

Autor: Fábio Lima