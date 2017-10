Depois das informações vindas de Inglaterra, na quinta-feira, que davam conta de observações feitas pelo Manchester United a Úmaro Embaló , de Itália surge agora a notícia que em Portugal esteve também um emissário do Inter Milão atento à evolução do jovem avançado dos juniores do Benfica.De acordo com o portal 'FC Inter 1908', o dianteiro de 16 anos chamou a atenção dos dirigentes italianos, que agora terão de fazer face à forte concorrência pela pérola encarnada, também seguida por Barcelona e Real Madrid. Ao que tudo indica, a observação terá sido feita aquando do duelo entre os juniores das águias e do Man. United , duelo que terminou num empate a dois golos.

Autor: Fábio Lima