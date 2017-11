O Inter Milão está a tentar convencer Gabriel Barbosa a ser mais flexível no que diz respeito à aceitação das escolhas em cima da mesa a partir de janeiro. De acordo com a informação ontem adiantada pelo portal ‘UOL Esporte’, e confirmada pelo nosso jornal, o jogador jantou na última sexta-feira em Londres com o conhecido empresário Kia Joorabchian, um dos intermediários na sua transferência do Santos para o clube italiano, no verão do ano passado. Ora, desta feita, o agente teria já indicações dos responsáveis nerazzurri no sentido de tentar convencer o avançado a não ser tão irredutível a afastar alguns cenários, como por exemplo a China, onde o Inter tem interesse em Ramires (Jiangsu Suning). À mesa no dito jantar estiveram ainda Júlio César, Coutinho, Paulinho, Willian e Jemerson.