O Conselho de Disciplina (CD) da FPF abriu um processo disciplinar ao Benfica na sequência do jogo em Paços de Ferreira. Em causa está o facto de o árbitro Fábio Veríssimo ter sido atingido por, pelo menos, um isqueiro arremessado da bancada onde estavam adeptos dos encarnados. O encontro esteve interrompido por breves momentos, os suficientes para que o juiz entregasse o objeto ao delegado da Liga.As águias arriscam agora uma pena que vai depender do entendimento que o CD fizer dos factos. No Regulamento Disciplinar da Liga há vários artigos que estabelecem punições aos clubes por infrações dos espectadores. No máximo, e caso o CD considere que se tratou de uma agressão ao árbitro, o Benfica poderá ser obrigado a jogar um a dois jogos à porta fechada, como está previsto no ponto 2 do artigo 181º, que fala de "agressões simples com reflexo no jogo por período igual ou inferior a 10 minutos".Se for considerado "arremesso perigoso de objetos", a multa será entre 5.000 e 15.000 euros, como está estabelecido no artigo 186º. Mais pesada é a pena para "arremesso perigoso de objetos com reflexo no jogo", que, em cenário de reincidência, poderá levar também à realização de um a três jogos à porta fechada. Caso, por outro lado, o CD entenda que se tratou apenas de comportamento incorreto do público, terá de aplicar o artigo 187º, que estabelece multas de 500 a 1.500 euros.

Autor: Sérgio Krithinas