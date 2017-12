Além de Talisca, há outro jogador emprestado pelo Benfica que pode render um bom encaixe financeiro no final da temporada. Falamos de Cristante, cuja cláusula de compra (4 milhões de euros) é, no entanto, bem mais baixa do que a de Talisca (25 milhões).A verdade é que, ao serviço da Atalanta – onde cumpre a segunda época de empréstimo –, o médio tem brilhado ao mais alto nível, com golos, assistências e boas exibições. Além da chamada à seleção italiana, a evolução que conheceu no emblema de Bérgamo valeu-lhe também o interesse dos grandes transalpinos.A Juventus tem sido apontada como o provável destino, mas a Lazio também tem o jogador debaixo de olho. Certo é que a Atalanta poderá mesmo pagar 4 milhões ao Benfica para depois vender... por muito mais.