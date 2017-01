Continuar a ler

O jogador marroquino, de 27 anos, nunca foi opção para Rui Vitória e pode agora regressar a uma liga por onde já passou, quando vestiu as cores do Inter em 2013/14, na altura por empréstimo do Queens Park Rangers.



Adel Taarabt poderá ser emprestado ao Génova, segundo adianta esta quarta-feira o site Gianlucadimarzio.com, que fala numa cedência por uma temporada e meia.A mesma fonte adianta que o negócio ainda não está fechado, faltando acertar, por exemplo, as condições salariais, sendo que o Benfica deverá participar em parte no vencimento do médio.

Autor: Luís Miroto Simões