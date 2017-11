Vendido pelo Benfica ao At. Madrid em 2016 a troco de 25 milhões de euros, Nicolás Gaitán pode estar de regresso à Luz. Quem o diz é o portal italiano 'TuttoMercatoWeb', que esta sexta-feira dá conta do início das negociações entre as duas partes, num eventual negócio que ao que parece agrada ao próprio jogador.Contratado pelos colchoneros na época passada com grande expectativa, o internacional argentino, de 29 anos, nunca conseguiu impor-se no conjunto madrileno e agora, segundo a imprensa especializada, deverá ser um dos jogadores a sair em janeiro, a par de Kevin Gameiro e José Giménez.

Autor: Fábio Lima