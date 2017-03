O Benfica começou a comercializar os bilhetes relativos ao jogo com o Paços de Ferreira, que será disputado dia 18. Ontem, a venda foi exclusiva aos detentores de Red Pass, mas hoje todos associados do clube encarnado já terão direito a garantir a respetiva entrada.Caso ainda sobrem ingressos amanhã, a venda será aberta ao público em geral. Resta acrescentar que o preço dos bilhetes 20 (topo norte coberto) e 30 euros (bancada central) tem originado algumas queixas no universo encarnado.