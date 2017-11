Apesar da chuva que se faz sentir na manhã desta terça-feira em Lisboa, eram já muitas as pessoas no Estádio da Luz por volta das 8 horas, à espera da abertura das bilheteiras, com vista a adquirir ingressos para o clássico da próxima sexta-feira, com o FC Porto, no Dragão.Segundo informa o site do Benfica, os bilhetes serão colocados à venda esta terça-feira, a partir das 12 horas, e destinam-se exclusivamente a sócios detentores de Red Pass. Os preços variam entre os 31 e os 80 euros.