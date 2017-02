Continuar a ler

Ederson ficou no terceiro lugar, com 23%, menos um do que o avançado francês do Real Madrid. O guarda-redes do Benfica esteve em destaque na vitória frente ao Borussia Dortmund, no Estádio da Luz, com várias defesas de encher o olho, em particular a defesa do penálti marcado por Aubameyang.Di María, autor de um bis na goleada do Paris Saint-Germain ao Barcelona (4-0), não foi além do quarto lugar, com apenas 15% dos votos.De realçar que estes quatro jogadores foram escolhidos pela UEFA tendo em conta as suas exibições nos respetivos jogos.