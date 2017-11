Continuar a ler

Na 2.ª metade do encontro, o Sporting tentou reagir ao golo sofrido em cima do intervalo, mas sem sucesso.

O Benfica entrou na 2.ª fase do Campeonato Nacional de Juvenis com uma vitória sobre o rival Sporting, por 1-0.A jogar em casa, os encarnados chegaram à vantagem ainda na 1.ª parte do encontro, com Jair Tavares a rematar certeiro aos 39 minutos.