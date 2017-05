Acabou a época para Jardel. O defesa-central sofreu uma entorse do joelho esquerdo com lesão do ligamento lateral interno e, para além de não estar naturalmente disponível para o embate de hoje com o Boavista, também não entra nas contas para a final da Taça de Portugal. O compromisso com o V. Guimarães no Jamor está agendado para o próximo dia 28, mas o brasileiro terá agora pela frente quatro a seis semanas de recuperação, vendo-se assim afastado desta decisão. De parte está colocada a possibilidade de cirurgia, tendo o departamento médico encarnado optado pelo tratamento conservador.

Esta tem sido, aliás, uma época muito complicada para o defensor, que sofreu várias lesões e assim não pôde entrar regularmente na luta com Luisão e Lindelöf pela titularidade no eixo da defesa. Na pior campanha da sua carreira desde que chegou a Portugal, em 2009, o camisola 33 competiu pela última vez há quase três meses – na deslocação das águias ao terreno do Estoril, em jogo da 1ª mão das meias-finais da Taça de Portugal (28 de fevereiro). No caso concreto do campeonato, o jogador de 31 anos só defrontou o Arouca, à 4ª jornada.