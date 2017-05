Jardel salientou o percurso do Benfica até chegar à final da Taça de Portugal, onde vai jogar no domingo com o V. Guimarães, falando de "batalhas difíceis"."Foram várias batalhas difíceis para chegar até à final e conseguimos. Então sem dúvida que sonhamos com este momento e esperamos fazer um grande jogo. E, se Deus quiser, com a vitória", afirmou o central aos meios de comunicação da Federação Portuguesa de Futebol.Sobre a presença no Jamor, o defesa sublinhou a festa que está sempre associada ao encontro decisivo: "É um dia fora do comum, uma festa muito linda, onde todos os clubes de Portugal almejam chegar. Estamos muito felizes por podermos jogar mais uma final".

Autor: Luís Miroto Simões