Mais uma noite de más recordações para Jardel. O central do Benfica apontou um autogolo no jogo diante do CSKA Moscovo e igualou o recorde de tentos marcados na própria baliza em provas da UEFA, segundo o Playmakerstats.Com três autogolos, a marca do brasileiro só encontra paralelo no escocês Caldwell e no holandês Wisgerhof, ambos já retirados do futebol.

Autor: Luís Miroto Simões