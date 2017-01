O defesa-central Jardel foi ontem utilizado pela 24ª vez pelo Benfica, na Taça CTT, tornando-se um dos três jogadores com mais jogos efetuados pelo clube na competição. Tal registo só havia sido alcançado pelo compatriota e colega de equipa Luisão e por Maxi, lateral-direito que acabou por rumar ao FC Porto, no início da última temporada.

No entanto, o jogo que ontem se realizou em Guimarães é já o 32º do central na Taça da Liga, pois havia atuado por oito ocasiões, ao serviço da Olhanense, clube do qual acabou por se transferir para o Benfica, em janeiro de 2010.

