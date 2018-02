Jardel, decisivo no triunfo do Benfica frente ao Boavista, com um golo e uma assistência, lamentou ontem o falecimento do avô, a quem chamou "herói" e "guerreiro"."Hoje [ontem], Deus abençoou-me com um presente que o senhor tanto me pedia em todos os facetimes. ‘Del, vai lá à frente e faz um golo de cabeça para o avô’", escreveu o central, nas redes sociais. À família enlutada, Record apresenta sentidas condolências.

Autor: Nuno Martins