Lisandro López e Rúben Dias, outros dois defesas do atual plantel, podem acrescentar mais alguns jogos ao currículo ainda no decorrer desta temporada. O argentino, que chegou ao Benfica há três anos, soma apenas oito jogos ao lado do capitão. Falhou o compromisso no Bessa devido a um síndrome gripal.Refira-se que Kalaica nunca jogou com Luisão em partidas oficiais. No único encontro que realizou em 2016/17 teve a companhia de Lisandro López.

Uma lesão na coxa direita tem impedido Jardel de dar o contributo à equipa nos últimos jogos e, com isso, o brasileiro não tem conseguido aproximar-se de Garay, que lidera a lista de jogadores com mais encontros disputados em dupla com Luisão.O camisola 33, recorde-se, foi titular nos primeiros cinco compromissos da temporada – ao lado do capitão –, mas acabaria por sair lesionado na deslocação ao reduto do Rio Ave. Desde então não foi mais utilizado e também é praticamente certo que não entrará nas contas para o compromisso de amanhã, no Estádio da Luz, frente ao Sp. Braga.