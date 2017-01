O central benfiquista Jardel apontou como fator-chave do jogo "10 a 15 minutos em que o Moreirense mexeu alguma coisa e acabou por nos surpreender", pois no resto do tempo "a equipa esteve sempre bem e criámos muitas oportunidades, incluindo bolas na barra". Os encarnados têm sofrido muitos golos nas últimas partidas mas Jardel desdramatiza: "Isso sucede com todas as equipas do Mundo. Importa seguir trabalhando, pois temos novo compromisso já na 2ª feira."

O defesa desejou "boa sorte" a Gonçalo Guedes, reforço do Paris SG, e mostrou-se tranquilo, perante a possibilidade de Lindelöf também sair. "Temos excelentes centrais e o Benfica está bem servido", garantiu.