E prosseguiu com uma palavra de confiança para a equipa de Rui Vitória de olho na conquista do penta. "O Benfica já conquistou quatro campeonatos seguidos e é cada vez mais complicado renovar o título porque as equipas se vão reforçando melhor – o FC Porto, o Sporting, o Sp. Braga – e, por isso, será cada vez mais difícil. Mas estou seguro de que vão conseguir o quinto campeonato consecutivo e fazer história".Recorde-se que o espanhol saiu do Benfica para o Manchester City em 2012 e, dois anos depois, mudou-se para o Zenit. Em fevereiro de 2016 regressou à Luz com os russos para um jogo da Champions onde averbou uma derrota (1-0). "Foi bom regressar. Tinha muita vontade de voltar a jogar no Estádio da Luz um jogo importante. Foi muito especial e oxalá volte a ter uma oportunidade para jogar naquele estádio. Vínhamos de uma fase em que tínhamos estado um mês e meio sem competir e não passámos aos quartos de final", relembrou.E concluiu: "Fico muito surpreendido porque há cinco anos que deixei o Benfica e os portugueses continuam a seguir-me, nomeadamente nas redes sociais. O tempo passou, mas eu continuo a sentir o mesmo carinho da parte dos Benfiquistas e dos portugueses".