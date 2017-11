Cedido pelo Benfica ao Kasimpasa até final da temporada, o avançado Jhon Murillo admitiu ao portal venezuelano 'Balonazos' que esperava ter tido a chance de se mostrar a Rui Vitória na pré-época. Ainda assim, assegura que a cedência aos turcos, a terceira enquanto jogador do clube da Luz (esteve duas épocas no Tondela), lhe agrada."Pensei que este ano seria o meu momento de fazer a pré-temporada com o Benfica, mas a equipa decidiu emprestar à última hora. Mesmo assim, estou tranquilo com isso, a ajudar o Kasimpasa a estar nos lugares cimeiros da tabela. A mudança de campeonato foi importante, porque ajuda-me no meu crescimento", disse o avançado, de 22 anos.No Kasimpasa, refira-se, marcou três golos em 12 partidas disputadas no campeonato turco.

Autor: Fábio Lima