Raúl Jiménez não tem sido opção para o onze inicial de Rui Vitória mas, ainda assim, o selecionador do México garante que é uma opção a considerar."É óbvio que nos importa e estamos ao corrente das exibições do Raúl [Jiménez]. Independentemente do que aconteça com Chicharito, Oribe Peralta e Raúl, continuamos a tê-los muito em conta porque são as nossas opções para avançado", justificou Juan Carlos Osorio, assumindo que há "outras boas opções" para a posição.