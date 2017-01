Continuar a ler

Apesar da paragem ter sido curta, o facto de não se ter treinado com normalidade colocou-o em desvantagem em relação aos seus companheiros de equipa e, tendo em conta as especificidades do desafio com o V. Guimarães, Rui Vitória preferiu chamar Mitroglou, Gonçalo Guedes e Jonas (ver p. 7).Amanhã, o atacante deverá voltar a treinar-se sem qualquer condicionalismo e, desta forma, poderá voltar a ser opção para o próximo encontro que será novamente em Guimarães, na terça-feira, a contar para a Taça CTT. Convém sublinhar que antes da ligeira mazela o futebolista estava a ganhar o seu espaço tendo terminado o mês de dezembro com quatro golos apontados.Um dos jogadores do Benfica que está a motivar maior cobiça é justamente Jiménez, mas esta situação não irá influenciar a sua utilização por parte de Rui Vitória.O mexicano tem mercado na China e, na próxima semana, este processo até poderá conhecer avanços caso surja uma oferta oficial na Luz, como Record noticiou. A SAD encarnada acredita que pode receber uma proposta a rondar os 50 milhões e, neste caso, Luís Filipe Vieira aceitará vender de imediato o passe do atleta.Sublinhe-se que também em Inglaterra o Liverpool mostrou interesse pelo atacante que custou 22 milhões de euros às águias, naquela que foi a maior compra na história do clube.