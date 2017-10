Totalmente recuperado da lombalgia que o afastou da partida com o Olhanense, Jonas torna a agarrar a titularidade no embate com o Man. United.A dúvida passa por saber quem irá jogar perto do internacional brasileiro, pois Rui Vitória conta com Raúl Jiménez e Seferovic. Neste momento, e depois de um início fulgurante registado pelo internacional suíço, é o mexicano quem estará na frente desta corrida.