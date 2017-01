Se a situação de Fejsa é um sinal de preocupação para a equipa técnica benfiquista, por outro lado Rui Vitória está cada vez mais perto de poder voltar a contar com Jiménez. O avançado não foi convocado para a deslocação de ontem, mas por mera precaução, pois já se encontra recuperado de lesão e já trabalha sem limitações. Portanto, não é de estranhar que no regresso das águias a Guimarães, na terça-feira, o jogador já seja integrado.

Na conferência de imprensa, Rui Vitória abordou mesmo essa questão e explicou que uma pequena "limitação física" fez com que o mexicano não viajasse com a equipa e referiu, ainda, que espera contar com o jogador até final da temporada, não esperando que seja transferido no atual mercado de transferências.