Raúl Jiménez teve nos pés a melhor oportunidade do Benfica em Old Trafford, mas o mexicano acabou por ver a bola a esbarrar no poste direito da baliza de De Gea, num momento crucial, pois os encarnados poderiam ter chegado então ao empate. Não foi assim, e o Manchester United acabou por vencer o encontro por 2-0.



"É difícil. Sabíamos disso pela forma como eles jogam. É muito complicado. Primeiro havia que evitar as oportunidades de golo do Manchester United e depois pensar no ataque. Vínhamos com a intenção de ganhar mas é assim o futebol. Creio que estivemos bem", começou por referir o avançado benfiquista em declarações à RTP.

Continuar a ler

Quando ao lance que protagonizou aos 65', o mexicano reconheceu a infelicidade. "Antecipei-me bem. Tinha a sensação que o passe do defesa poderia ficar curto. O primeiro toque não me deixa na frente e tenho de dar um outro toque na bola e infelizmente o remate vai ao poste", adiantou. "Agora dependemos de poder ganhar os outros dois jogos e esperar que o Manchester United ganhe os outros dois jogos. Continuaremos a lutar para estar na fase seguinte da Liga dos Campeões", concluiu Jiménez.

Autor: Flávio Miguel Silva