Raúl Jiménez está nos planos do Liverpool para a próxima temporada , de acordo com a imprensa inglesa. A formação orientada pelo alemão Jürgen Klopp já está a planear 2017/18, tendo o mexicano no radar.De acordo com o portal Squawka, em função da incerteza que subsiste relativamente à continuidade de Sturridge, em Anfield, os responsáveis pelo emblema inglês estudam alternativas. Nesse sentido, o camisola 9 das águias está identificado pelo Liverpool. Com oito golos marcados em 18 encontros, Jiménez cumpre a segunda temporada de águia ao peito.