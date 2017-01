Raúl Jiménez está recuperado da lesão contraída diante do Paços de Ferreira, a 29 de dezembro, mas continua afastado das opções de Rui Vitória. Segundo o avançado mexicano do Benfica, o regresso acontecerá depois de recuperar os níveis físicos."Tenho uma grande vontade de entrar no relvado, mas é preciso ir com calma e paciência. A lesão já passou, mas tenho de recuperar a forma física para poder estar nos próximos jogos. Como disse, há que ir com paciência", disse, à BTV, antes do encontro com o Tondela Antevendo a a receção ao Tondela, sublinhou que o adversário estará na Luz para fazer frente aos tricampeões nacionais. "Temos de entrar bem para fazer golos."

Autor: Nuno Martins