João Carvalho vai representar o V. Setúbal, até ao final da época, cedido por empréstimo pelo Benfica.O médio de 19 anos prepara-se assim para dar mais um passo na carreira, naquela que será a primeira experiência no escalão principal do futebol português.Esta temporada, João Carvalho tem vindo a atuar na equipa B do Benfica, na 2.ª Liga, tendo participado em 19 encontros e apontado seis golos.

Autor: Valter Marques