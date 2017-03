Dragões não esconderam o desânimo após o empate

João Carvalho é o novo herói da nação benfiquista... apesar de não representar atualmente o Benfica. Cedido pelas águias ao V. Setúbal, o jovem médio marcou o golo do empate (1-1) dos sadinos no Estádio do Dragão, impedindo que o FC Porto destronasse os encarnados da liderança do campeonato, que ocupam desde a 5.ª jornada.Depois de na primeira metade da temporada ter atuado na equipa B, na 2.ª Liga, o médio-ofensivo, que é considerado uma das maiores promessas da formação do Benfica, foi cedido ao V. Setúbal em janeiro e, ao cabo do seu sexto encontro no principal escalão, estreou-se a marcar.À semelhança, por exemplo, de Renato Sanches ou Gonçalo Guedes, João Carvalho, de 20 anos, também realizou praticamente toda a formação no Seixal, onde chegou em 2009, com apenas 12 anos. Atua na posição de '10' mas também pode cair para as alas.