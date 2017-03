Há profissionais competentes e outros que merecem o lugar pelos fretes que fizeram para lá chegar.Isso sim é um polvo,1 molusco sem coluna!! — Joao Gabriel (@Jgdm1965) March 3, 2017

A resposta de João Gabriel a Francisco J. Marques não se fez esperar e surgiu, novamente, pelo Twitter. O diretor de comunicação do FC Porto tinha dedicado um poema de Almeida Garrett ao antigo responsável encarnado que tinha, por sua vez, criticado um email enviado pelos azuis e brancos aos sócios a convocá-los para comparecer em massa no Estádio do Dragão no jogo frente ao Nacional."Há profissionais competentes e outros que merecem o lugar pelos fretes que fizeram para lá chegar", atira João Gabriel. "Isso sim é um polvo, um molusco sem coluna!!".

Autor: João G. Oliveira