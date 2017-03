Há festa em Setúbal!

Festejar a liderança por antecipação nunca deu bom resultado! Mesmo com 12 min extra! — Joao Gabriel (@Jgdm1965) March 19, 2017

João Gabriel reagiu ao empate entre FC Porto e V. Setúbal pouco depois de a partida ter terminado no Estádio do Dragão. O antigo diretor de comunicação enviou um 'recado' para os azuis e brancos, referindo que "há festa em Setúbal" pelo ponto conquistado no Dragão."Há festa em Setúbal! Festejar a liderança por antecipação nunca deu bom resultado! Mesmo com 12 min extra!", pode ler-se na curta mensagem publicada no Twitter.